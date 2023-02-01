Kırklareli'de silahlı kavga: 1 yaralı, 2 tutuklu

Kırklareli’de hastaneye yaralı gelen bir şahsın olayınca polis ekipleri tarafından yapılan araştırmada, 2 kişi yakalanarak, sorgulamalarının ardından sevk edildikleri mahkemede tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, sırt ile kalça kısmında bıçak yarası ve sağ ayakta silah yarası şikayeti ile Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesine başvuran bir kişinin olduğunun bildirilmesi üzerine, yaralı M.E.D. isimli şahsın alınan beyanında; E.C. ve E.E. isimli şahısların ikametine gelerek kendisini nedensiz yere yaraladıklarını ve şikâyetçi olduğunu bildirmesi üzerine, olay ile ilgili polis ekiplerince çalışma yapıldı.

Yaralı M.E.D.’nin ikametinin çevresinde yapılan araştırmada, yaralı şahsın kendisine ait olduğunu beyan ettiği aracın arka koltuklarının üzerinde siyah şüpheli bir çantanın görülmesi üzerine yapılan kontrolde, çantanın içinde 8 adet kurusıkıdan bozma olduğu anlaşılan tabanca bulunarak, muhafaza altına alındı.

Devamında yapılan çalışmalarda, olaya karışan E.C. ve E.E. yakalandı. E.C.’nin üzerinde olayda kullanılan suç aleti bıçak ve olayda E.E.’nin kullandığı öğrenilen kurusıkıdan bozma tabanca bulunarak muhafaza altına alındı.

Şüphelilerin alınan ifadelerinde, E.C. ile M.E.D. arasında husumet bulunduğunu ve olayın bu sebeple çıktığını, E.C. isimli şahsın M.E.D. isimli şahsı bıçakladığını; E.E.’nin ise evde masanın üzerinde bulunan silahla M.E.D.’yi yaraladığını ve silahın kendilerine ait olmadığını beyan ettikleri öne sürüldü.

Şüpheliler E.C. ile E.E., sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi.