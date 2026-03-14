Kırklareli'de tarım arazilerinde denetim: Kanola ve hububat ekilişleri incelendi

Kırklareli Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Babaeski ilçesinde kanola ve hububat ekiliş alanlarında kontroller gerçekleştirerek üreticileri bilgilendirdi.

Babaeski İlçe Müdürlüğü teknik personelleri tarafından yürütülen denetimlerde, ekiliş alanlarında bitki sağlığı, ürün gelişimi ve tarımsal uygulamaların doğruluğu kontrol edildi. Ekipler, çiftçilere gübreleme, sulama ve zararlı mücadele yöntemleri hakkında da uygulamalı bilgiler aktararak verimli ve sağlıklı ürün elde edilmesine katkı sağladı.

Denetimlerde, kanola ve hububat ekilişlerinin büyüme süreçleri takip edilirken, olası zararlılar ve hastalıklar konusunda da üreticilere uyarılar yapıldı. Bu kapsamlı çalışmalar ile bölgedeki tarımsal üretimin kalitesinin artırılması ve sürdürülebilir üretim sağlanması hedefleniyor.

Yetkililer, çiftçilerin tarımsal denetim ve bilgilendirme çalışmalarına destek vermesinin hem ürün kalitesi hem de bölge ekonomisi açısından büyük önem taşıdığını vurguladı.