Kırklareli'de trafik denetimi: 71 araç trafikten men edildi
Kırklareli'de polis ekiplerince yapılan trafik denetiminde 71 araç trafikten men edildi, 21 sürücünün ehliyetine el konuldu.
Kırklareli’de polis ekiplerince yapılan trafik denetiminde 71 araç trafikten men edildi, 21 sürücünün ehliyetine el konuldu.
Alınan bilgiye göre, Kırklareli Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri kentte trafik denetimi yaptı. Kentin çeşitli noktalarında oluşturulan denetim alanlarında 5 bin 46 araç kontrol edildi. Kuralları ihlal ettiği belirlenen 479 sürücüye ceza kesildi.
Öte yandan denetimlerde 71 araç trafikten men edilirken, 23 sürücünün ehliyetine el konuldu.