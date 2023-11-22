Kırklareli'de trafik denetimi: 71 araç trafikten men edildi

Kırklareli'de polis ekiplerince yapılan trafik denetiminde 71 araç trafikten men edildi, 21 sürücünün ehliyetine el konuldu.

Kırklareli'de trafik denetimi: 71 araç trafikten men edildi
Editör
EditörEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
Proline
Proline
Proline
Proline

Kırklareli’de polis ekiplerince yapılan trafik denetiminde 71 araç trafikten men edildi, 21 sürücünün ehliyetine el konuldu.

Alınan bilgiye göre, Kırklareli Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri kentte trafik denetimi yaptı. Kentin çeşitli noktalarında oluşturulan denetim alanlarında 5 bin 46 araç kontrol edildi. Kuralları ihlal ettiği belirlenen 479 sürücüye ceza kesildi.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman

Öte yandan denetimlerde 71 araç trafikten men edilirken, 23 sürücünün ehliyetine el konuldu.