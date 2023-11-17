Kırklareli'de trafik denetimi

Kırklareli'de jandarma ekiplerince yapılan trafik denetimlerinde kurallara uymayan sürücülere ceza yağdı.

Kırklareli'de trafik denetimi
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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Kırklareli’de jandarma ekiplerince yapılan trafik denetimlerinde kurallara uymayan sürücülere ceza yağdı.

Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri; Lüleburgaz, Demirköy, Pınarhisar, Vize ve Babaeski ilçelerinde kamyon ve tırlara yönelik denetim yaptı. Denetimlerde tonaj ve takograf kontrolü yapılırken, kuralları ihlal eden 6 sürücüye cezai işlem uygulandı.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman

Gerçekleşen denetimlerde ekipler sürücülere ağırlık ve boyut standartları, takograf kullanımı, tolerans uygulaması, kış lastiği uygulaması hakkında bilgi verdi.