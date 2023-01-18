Kırklareli'de umre yolcuları dualarla uğurlandı

Kırklareli’den kutsal topraklara umre ibadetini yapmak üzere yola çıkan kafile, dualarla uğurlandı.

Kırklareli İl Müftülüğü tarafından, umreye gidecek olan vatandaşlar için Lüleburgaz ilçesinde uğurlama töreni gerçekleştirildi. Umre ibadetini yapacak olan 24 kişi, yakınlarıyla birlikte Sokollu Mehmet Paşa Camisi’ne geldi. 24 vatandaş, Kur’an-ı Kerim tilavetinin ardından emekli İmam Hatip Ahmet Bostancı rehberliğinde kutsal topraklara uğurlandı.