Kırklareli'de uyuşturucu operasyonu: 28 gözaltı

Kırklareli'de polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 28 şüpheli gözaltına alındı.

Kırklareli'de uyuşturucu operasyonu: 28 gözaltı
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Kırklareli’de polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 28 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince savcılık koordinesinde düzenlenen operasyonda 1 kilo 58 gram skunk, 12,76 gram sihirli mantar, 5 hassas terazi, 3 uyuşturucu madde öğütücüsü, 0,19 gram kokain, 20 sentetik hap, 3,77 gram metamfetamin, 0,28 gram sentetik kannabinoid, 1 pompalı tüfek, 15 uyuşturucu kullanma aparatı ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 35 bin TL ele geçirildi.

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Operasyonla ilgili 28 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından şüphelilerden 6’sı çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken 5’i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, diğer şüpheliler ise serbest kaldı.