Kırklareli'de uyuşturucu operasyonu: Tabanca ve uyuşturucu ele geçirildi

Kırklareli'de jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda uyuşturucu madde ve tabanca ele geçirildi.

Kırklareli'de uyuşturucu operasyonu: Tabanca ve uyuşturucu ele geçirildi
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Kırklareli’de jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda uyuşturucu madde ve tabanca ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, jandarma ekipleri Lüleburgaz ilçesi Büyükkarıştıran beldesinde bir eve operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda ruhsatsız tabancalar, tabanca mermisi, boş şarjör, uyuştucu ile gümrük kaçağı alkol ele geçirildi.

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MDK
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