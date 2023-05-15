Kırklareli'de yangın: 2 ev kullanılmaz hale geldi

Kırklareli'de 2 evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Kırklareli'de yangın: 2 ev kullanılmaz hale geldi
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Kırklareli’de 2 evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Lüleburgaz ilçesi Gündoğu Mahallesi Keskinkaya Sokak’ta Kasım Karlı’ya ait evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın diğer eve sıçradı. Çevredekilerin haber vermesi üzerinde bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Bölgeye gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın söndürülürken, 2 ev de kullanılmaz hale geldi.