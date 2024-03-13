Kırklareli'de yaşlı çifti dolandıran şüpheliler yakalandı

Kırklareli'de telefon ile yaşlı çifti dolandıran şüpheliler jandarma ekiplerince yakalandı.

Kırklareli'de yaşlı çifti dolandıran şüpheliler yakalandı
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi

Kırklareli’de telefon ile yaşlı çifti dolandıran şüpheliler jandarma ekiplerince yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Pınarhisar ilçesine bağlı Çayırdere köyünde ikamet eden R.E.’nin telefonu çaldı. Telefonda arayan kişi, R.E.’nin bir soruşturmada cinayet şüphelisi olarak adının geçtiğini belirterek, isminin geçmemesi için evde bulunan ziynet eşyalarını istedi. Daha sonra şüpheliler eve geldi. Şüpheliler R.E.’den bilezik, 5 yarım altın, 2 cumhuriyet altını ve 8 çeyrek altın aldı.

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Durumu fark eden yaşlı çift durumu jandarmaya ihbar etti. İhbar üzerine harekete geçen jandarma ekipleri; D.S., D.Y., E.S., K.S. ve M.Ş.K.’yi Pınarhisar ilçesinde yakaladı. Şüphelilerin araçlarında yapılan aramada ziynet eşyaları bulundu. Bulunan ziynet eşyaları R.E.’ye teslim edildi.

Yakalanan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.