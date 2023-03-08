Kırklareli'de züccaciye malzemeleri yüklü araç alev aldı

Kırklareli'de seyir halindeyken alev alan züccaciye malzemeleri yüklü araç, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Kırklareli'de züccaciye malzemeleri yüklü araç alev aldı
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Kırklareli’de seyir halindeyken alev alan züccaciye malzemeleri yüklü araç, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Lüleburgaz ilçesi Ahmetbey mevkiinde züccaciye malzemeleri yüklü ticari araç, henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Bölgeye gelen itfaiye ekiplerince yangın söndürülürken, araç kullanılmaz hale geldi.