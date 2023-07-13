Kırklareli Huzurevi Bocce Takımı Antalya finaline katılmayı hedefliyor

Antalya’da huzurevleri arasında düzenlenecek Türkiye finaline katılmayı hedefleyen Kırklareli Huzurevi Bocce Takımı, kalan maçlarında başarılı sonuçlar almak için çalıştığı bildirildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nce huzurevlerinde kalan büyüklerin aktif hayata katılmalarını sağlamak amacıyla düzenlenen 54 il ve 114 takım arasında 60 Yaş ve Üstü Yetişkin Gençler Huzur Bocce Şampiyonası devam ediyor.

Bu yıl 6’ncısı düzenlenen şampiyonda Kırklareli Huzurevi Bocce Takımı, Edirne Huzurevi, Tekirdağ Huzurevi, İstanbul Beylikdüzü Huzurevi, İstanbul Zeytinburnu Huzurevi ile birlikte 1. Grupta yer alıyor. Grubunu 1. tamamlayan ve puan averajları en iyi olup grubunu 2. tamamlayan 24 takım finallerde oynamaya hak kazanacaktır.

Huzurevi takımının bocce müsabakalarıyla ilgili bilgi veren Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Faruk Uysal, "Kırklareli Huzurevi Bocce Takımımız ilk müsabakasını 21 Haziran 2023 tarihinde Tekirdağ deplasmanında Tekirdağ Huzurevi ile gerçekleştirdi ve 12-11 gibi bir skorla sahadan mağlubiyet ile ayrıldı" dedi.

Takımlarının 2. Maçı Kırklareli Huzurevi Müdürlüğü’nün ev sahipliğinde Edirne Huzurevi Bocce Takımı ile 12 Temmuz 2023 tarihinde gerçekleştiğini ifade eden Uysal, "Mücadeleye çok iyi başlayan Kırklareli Huzurevi Bocce Takımı 10-2 gibi bir skor avantajı yakalamış ancak maçın ilerleyen bölümlerinde Edirne Huzurevi Bocce Takımı durumu 10-10’a getirmeyi başarmıştır. Son anları büyük çekişmeye sahne olan müsabakadan 12-10’luk bir skorla Kırklareli Huzurevi Bocce Takımı galibiyete uzanmış ve 3 puanı hanesine yazdırdı. Bu yıl 6’ncısı düzenlenen şampiyonada, Kırklareli Huzurevi Bocce Takımı, Edirne Huzurevi, Tekirdağ Huzurevi, İstanbul Beylikdüzü Huzurevi, İstanbul Zeytinburnu Huzurevi ile birlikte 1. Grupta yer almaktadır. Grubunu 1. tamamlayan ve puan averajları en iyi olup grubunu 2. tamamlayan 24 takım finallerde oynamaya hak kazanacaktır. Turnuvada Kırklareli Huzurevi Bocce Takımımızın 6 müsabakası daha bulunmakta olup, günde iki antrenman yaparak hazırlıklarını sürdürmektedir" diye konuştu.