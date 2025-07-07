Kırklareli İl Encümeni Toplantısı yapıldı

Kırklareli İl Encümeni Toplantısı Vali Uğur Turan başkanlığında gerçekleşti.

Kırklareli İl Encümeni Toplantısı yapıldı
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Kırklareli İl Encümeni Toplantısı Vali Uğur Turan başkanlığında gerçekleşti.

Kırklareli’nde İl Encümeni Toplantısı Valilik Atatürk Toplantı Salonu’nda gerçekleşti. Vali Uğur Turan başkanlığında gerçekleşen toplantıda gündem maddeleri görüşülerek karara bağlandı.

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Toplantıda, konuşan Turan, vatandaşlara en iyi hizmet için çalıştıklarını ifade ederek alınan kararların hayırlı olması temennisinde bulundu.