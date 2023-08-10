Kırklareli Jandarması 28 bin araç ve sürücüyü denetledi

Kırklareli İl Jandarma Komutanlığına bağlı Trafik Jandarması tarafından, 2023 yılının Temmuz ayında, trafik denetimlerinde, 28 bin 472 araç ve sürücü denetlendi. Bunun yanı sıra çeşitli bilgilendirme faaliyetleri yapıldı.

Kırklareli İl Jandarma Komutanlığına bağlı Trafik Jandarması tarafından, 2021-2023 Karayolu Trafik Güvenliği Eylem Planı çerçevesinde icra edilen trafik denetimleri ve bilgilendirme faaliyeti çerçevesinde 2023 yılının Temmuz ayında yapılan kontrollerde 28 bin 472 araç ve sürücü denetlendi. Kural ihlali yaptığı tespit edilen 763 sürücüye Trafik İdari Para Cezası Karar Tutanağı düzenlenerek 185 araç trafikten men edildi. Alkollü araç kullandığı tespit edilen 20 sürücünün sürücü belgesi geçici olarak geri alındı. Denetim esnasında sürücü ve yolcular emniyet kemerinin önemi hakkında bilgilendirildi.

Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı Demirköy Trafik Jandarması tarafından trafik kazalarının ve trafik kazası neticesinde ölüm ve yaralanmaların en aza indirilmesi maksadıyla Drone ile Havadan Trafik Denetimi faaliyeti icra edildi. Trafik denetimlerinin amacının cezalandırmak değil, meydana gelebilecek trafik kazalarını engellemek, muhtemel kaza sonucu can kaybı ve ağır yaralanmaların azaltılmasının hedeflendiği bildirildi.

Bilgilendirme faaliyetlerinde ise 65 köy ve beldede toplam 4 bin 200 vatandaşa "Bu yolda sana çok güveniyoruz" sloganı ile genel trafik kuralları, trafik işaret levhaları, yaya geçidi kullanımı, seyahat esnasında sürücü ve yolcuların emniyet kemeri kullanımı gibi konularda toplam 2 bin 300 motosiklet sürücüsüne “Kask, reflektif yelek ve koruyucu tertibat kullanımı” konularında ve 1000 traktör sürücüsüne traktörlerde flaşörlü, yanıp sönen sarı ışıklı, dönerli uyarı lambası, ayrıca traktör römorklarında iki adet arka işaret levhası (reflektör) bulundurmaları konularında bilgilendirme yapıldı.