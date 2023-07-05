Kırklareli Jandarması bayram tatilinde 21 bin 215 araç denetlendi

Kırklareli’nde 9 günlük Kurban Bayramı tatilinde 21 bin 215 aracı kontrol eden jandarma ekipleri, 32 bin sürücü ve yolcuyu trafik kuralları konusunda bilgilendirdi.

Kırklareli Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kurban Bayramı tatili süresince il genelinde kazaların yoğunlaştığı noktalarda denetim yapılarak, sürücü ve yolcuları trafik kuralları konusunda bilgilendirdi.

Trafik Jandarması tarafından gerçekleştirilen denetimlerinde 21 bin 215 araç kontrol edilirken, 32 bin sürücüye ve yolcuya yorgun ve uykusuz halde araç kullanmamaları, seyahat boyunca yolcular da dahil emniyet kemerlerini takılı bulundurmaları, araç kullanırken cep telefonu ile görüşme yapmamaları, her iki saatte bir 10 dakika mola vererek dikkat ve konsantrasyonun korunması konularında uyarı ve bilgilendirme yapıldı.

Denetimler esnasında yolculara kolonya ve şeker ikram edilerek, el broşürü dağıtıldı.