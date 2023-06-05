Kırklareli Jandarması şehitleri unutmuyor

Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı, şehit ailelerini yalnız bırakmayarak şehitlerin kabri başında dua etti.

Kırklareli İl Jandarma Komutanlığınca sorumluluk alanlarında ikamet eden şehit ailelerinin unutulmaması için çeşitli ziyaretler düzenliyor. Şehitlerin şehadet günlerinde ziyaret edilmesi etkinliklerinde 28 Ocak 1990 tarihinde Hakkari-Çukurca’da şehit olan Ömer oğlu Tahsin Eskici’nin Lüleburgaz ilçesinde, 20 Şubat 1989 tarihinde Manisa-Sarıgöl’de şehit olan Tahsin oğlu Tahsin Efe Yumlu’nun Vize ilçesinde, 15 Mart 1999 tarihinde Ordu-Çatalpınar’da şehit olan Akif oğlu Refik Balcı’nın Kırklareli ilinde, 25 Mayıs 1990 tarihinde Hakkari-Yüksekova ilçesinde şehit olan Bora İnkaya’nın Kırklareli’nde, 27 Mayıs 1999 tarihinde Erzincan-Kemaliye ilçesinde şehit olan Osman oğlu Ali Osman Güçlü’nün Babaeski ilçesindeki aileleri ziyaret edilerek, şehitlerin mezarları başında dualar okundu.