Kırklareli jandarmasından huzur ve güven uygulaması

Kırklareli’nde jandarma ekipleri tarafından yapılan huzur ve güven uygulamasında bir araca 4 bin 64 TL cezai işlem, bir şahsa 617 TL idari yaptırım uygulanırken, aranan bir şahıs ise yakalandı.

Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı tarafından, mal-hizmet satmak suretiyle vatandaşları rahatsız eden şahıslara, dilencilere yönelik huzur ve güven uygulaması gerçekleştirildi. Uygulama sonucunda bin 291 şahıs ve 589 araç sorgusu, 111 umuma açık yer, 81 metruk bina, 16 okul çevresi ve 35 park-bahçe kontrolü yapıldı. Sorgulama sonucunda bir araca 4 bin 64 TL cezai işlem, bir şahsa 617 TL idari yaptırım uygulanırken, aranan bir şahıs ise yakalandı.