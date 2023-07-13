Kırklareli jandarmasından köylülere trafik eğitimi

Kırklareli Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri, Vize ilçesinde köylülere traktör kullanımı ve trafik kuralları eğitimi vererek, alkollü araç kullanmamalı konusunda uyarıda bulundu.

İl Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri, Vize ilçesine bağlı Hasbuğu köyünde, “2021-2023 Karayolu Trafik Güvenliği Eylem Planı” çerçevesinde, yetişkinlere yönelik gerçekleştirilen bilgilendirme faaliyeti çerçevesinde köylülerle bir araya geldi. Jandarma trafik ekipleri, vatandaşlara traktörlerde flâşörlü, yanıp sönen sarı ışıklı ve dönerli uyarı lambası bulundurmaları, traktör römorklarında iki adet arka işaret levhası (reflektör) bulundurmaları, alkollü araç kullanmanın sakıncaları, sürücü belgesiz araç kullanmamaları, emniyet kemeri takmanın önemi konularında trafik eğitimi verdi.

Jandarma ekipleri tarafından son bir haftada yapılan denetimlerde 7 bin 850 araç ve sürücü kontrol edilirken, 12 sürücüye alkollü araç kullanmaktan işlem yapılarak 49 araç trafikten men edildi.