Kırklareli'nde 'beyaz petrol' bulundu

Kırklareli’nin 2014 yılında bulunan jeotermal su kaynakları ile Trakya’nın başkenti olmayı hedeflediğini söyleyen Vali Birol Ekici, 60 derece sıcaklıkta yeni bir jeotermal kaynak bulduklarını belirtti.

Trakya’da 2014 yılında ilk kez Kırklareli’nin Asılbeyli köyünde jeotermal su kaynağı bulunmuştu. Yatırımcı firma tarafından bin 370 metre derinliğinde 60 derece sıcaklığındaki kaynağı kullanarak 54 dekar alanda seraların kurulum çalışmaları devam ediyor. Bölgede incelemelerde bulunan Kırklareli Valisi Birol Ekici, 2014 yılında yapılan çalışmalar doğrultusunda bulunan jeotermal su kaynağı ile beyaz altın, beyaz petrolü bulduklarını belirterek, “Bugün çok sevinçliyiz. Adeta beyaz altını, beyaz petrolü keşfettik ilimizde. 2014 yılında yapılan çalışmalar sonucunda 57 derece bir su bulunmuştu bu bölgede ama bugün 60 derece bir jeotermal kaynak bulduk. Jeotermal kaynak ne yapacağız, şu anda 54 dekar seralarımız hazır durumda, zaten yapıyoruz. Jeotermal kaynakla Kırklareli hem turizmin hem seracılığın hem de jeotermal enerjinin Trakya’daki başkenti olacak. Diğer bölgelerde de jeotermal arayışları devam ediyordu, en verimli kuyularımız bugün itibarıyla keşfedilmiş durumda. Gerçekten ilimize yapacağı değişim ve dönüşümü şu anda ben hayal edemiyorum. Bir defa İstanbul pazarına çok yakınız. Bu bölgenin en kısa sürede bir seracılığın merkezi olacağını, jeotermal hotellerin merkezi olacağını ve jeotermal enerjinin de merkezi olacağını hep birlikte göreceğiz” dedi.

Trakya’da jeotermal arayışları devam ediyor

Trakya’nın tüm kesiminde jeotermal kaynakların arayışlarının devam ettiğini söyleyen Vali Ekici, “Trakya’nın tüm kesimlerinde jeotermal arayışlarımız, hatta Türkiye’nin tüm her yerinde her türlü madene yönelik arayışlarımız devam ediyor. Doğalgaz keşiflerimiz oluyor zaman zaman, jeotermal enerji arayışlarımız başka yerlerde de oluyor. Jeotermal enerji birliğimiz var belediyelerin kurduğu ve bu enerjinin çıktığı yer diğer illerimizde hemen Afyonkarahisar aklıma geliyor, Denizli aklıma geliyor. Oralardaki yaşanan değişim ve dönüşümü biz de 2, 3, 5, 10 yılda fazlasıyla yaşayacağımıza inanıyorum. 60 derece gerçekten çok önemli bir derece. 5 litre kendiliğinden artezyen olarak çıkıyor ve 25 litreye kadar kaynağı alabiliyoruz. Deneme çalışmalarımız devam ediyor” şeklinde konuştu.

Vali Ekici yatırımcıları da bölgede sera ve oteller kurmaya, enerji üretmeye davet etti.