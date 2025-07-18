Kırklareli'nde 'Eğitim Değerlendirme' toplantısı gerçekleşti
Kırklareli'nde İl Milli Eğitim Müdürü Hilal Liliyar Özefsun başkanlığında eğitim değerlendirme toplantısı yapıldı.
Kırklareli’nde İl Milli Eğitim Müdürü Hilal Liliyar Özefsun başkanlığında eğitim değerlendirme toplantısı yapıldı.
Kırklareli’nde İl Milli Eğitim Müdürü Hilal Liliyar Özefsun başkanlığında eğitim değerlendirme toplantısı gerçekleşti. İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nde gerçekleştirilen toplantıda okullarda yürütülen eğitim faaliyetleri, başarı düzeyleri ve yeni dönem planlamaları görüşüldü.
Toplantıda konuşan Özefsun, kentin eğitim başarısını artırmak için çalıştıklarını söyledi.