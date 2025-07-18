Kırklareli'nde 'Göz Acillerinde Yaklaşım İlkeleri' konulu konferans düzenlendi
Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Göz Acillerinde Yaklaşım İlkeleri konulu konferans gerçekleşti.
Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde "Göz Acillerinde Yaklaşım İlkeleri" konulu konferans gerçekleşti.
Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde göz salığına ilişkin konferans gerçekleşti. "Göz Acillerinde Yaklaşım İlkeleri" konulu konferansı Kırklareli Üniversitesi Tıp Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Akif Erol tarafından anlatıldı.
Konferansta travmaya bağlı gelişen göz hastalıkları, göz içi yabancı cisimler, ani görme kayıpları ve sistemik hastalıklarla ilişkili göz tetkikleri bilimsel sonuçları hakkında bilgi verdi.
Ayrıca konferansta, göz acillerinde multidisipliner yaklaşımın önemi, nörolojik ve diğer sistemik hastalıklarla ilişkili olabilecek olgulara dikkat çekildi.