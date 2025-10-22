Kırklareli'nde 'Lider Çocuk Tarım Kampı' gerçekleştirildi

Kırklareli’nde, 2025 yılı "Lider Çocuk Tarım Kampı" etkinlikleri, "Uluslararası Kooperatifler Yılı" temasıyla gerçekleştirildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen kamp, İl Müdürü Gökhan Karaca’nın öncülüğünde, teknik personelin organizasyonu ve öğrencilerin katılımıyla yapıldı. "Kooperatifler Daha İyi Bir Dünya Kurar" sloganıyla düzenlenen kampta, öğrencilere tarım, kooperatifçilik, üretim, paylaşım ve dayanışma konularında çeşitli etkinliklerle bilgi verildi.

Etkinliklerde Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından tanıtım ve kooperatifçilik sunumu yapılırken, öğrenciler Dokuzhöyük köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi ve mandırayı ziyaret etti. Ayrıca, Atatürk Toprak, Su ve Tarımsal Meteoroloji Araştırma Enstitüsü’nde gözlem ve incelemelerde bulunuldu.

Kamp boyunca öğrenciler hem öğrenip hem de tarımın önemini yerinde deneyimleme fırsatı buldu.