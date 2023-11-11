Kırklareli'nde 'Milli Ağaçlandırma Gününde' 25 bin fidan
Kırklareli'nde Milli Ağaçlandırma Gününde 25 bin fidan dikildi.
Kırklareli’nde "Milli Ağaçlandırma Gününde" 25 bin fidan dikildi.
Kırklareli’nde "Milli Ağaçlandırma Günü” çerçevesinde Karahamza köyünde tören düzenlendi. Vali Birol Ekici, protokol üyeleri, siyasi parti temsilcileri ve öğrencilerin katıldığı tören de 25 bin fidan toprakla buluşturuldu.
Törende konuşan Vali Ekici, ülkede milyonlarca fidanın ekildiği ifade ederek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın önderliğinde Türkiye’nin ağaçlandırma çalışmalarında dünyanın önde gelen ülkelerinden olduğunu söyledi. Konuşmaların ardından katılımcılar fidanları toprakla buluşturdu.