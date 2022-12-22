Kırklareli'nde 'Okul çevre güvenliği ve çocukların suçtan korunması' eğitimi verildi

Kırklareli'nde jandarma ekipleri tarafından Okul çevre güvenliği ve çocukların suçtan korunması eğitimi gerçekleşti.

Kırklareli'nde 'Okul çevre güvenliği ve çocukların suçtan korunması' eğitimi verildi
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Kırklareli’nde jandarma ekipleri tarafından "Okul çevre güvenliği ve çocukların suçtan korunması" eğitimi gerçekleşti.

Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği ekiplerince Babaeski ilçesine bağlı Alpullu beldesinde Alpullu Şeker İlkokulunda "Okul çevre güvenliği ve çocukların suçtan korunması" eğitimi verildi.

Eğitimin ardından öğrencilere dergi verildi.

Kırklareli'nde 'Okul çevre güvenliği ve çocukların suçtan korunması' eğitimi verildi