Kırklareli'nde 'Rezonans' dans gösterisi büyük beğeni aldı

Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde Anadolu Opera ve Bale Festivali kapsamında Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğünce "Rezonans" modern dans gösterisi düzenlendi. Lüleburgaz Yıldızları Sanat Akademisi Cahit Irgat Salonu’nda yoğun katılımın olduğu programda sanatçılar, klasikleşmiş opera aryaları, şarkılar ve türküler eşliğinde performanslarını sergilendi. Gösteri büyük beğeni topladı.

Vali Uğur Turan, sanatı çok sevdiğini belirterek, sanatçıların Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ’Sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından biri kopmuştur’ sözünü hayata geçirircesine bir performans sergilediklerini söyledi.

İstanbul Devlet Opera ve Balesi Müdürü Caner Akgün ise, yılda 300 bin seyirciyle buluştuklarını ifade ederek, geçen yıl yaklaşık 25 şehirde gösteriler yaptıklarını belirtti.