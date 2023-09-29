Kırklareli'nde 'sis' operasyonu: Kaçak tütün ele geçirildi

Kırklareli'nde polis ekipleri tarafından düzenlenen 'sis' operasyonda kaçak tütün ve malzemeleri ele geçirildi.

Kırklareli'nde 'sis' operasyonu: Kaçak tütün ele geçirildi
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Kırklareli’nde polis ekipleri tarafından düzenlenen ‘sis’ operasyonda kaçak tütün ve malzemeleri ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Kırklareli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince ‘sis’ operasyonu düzenlendi. ‘Sis’ adı altında düzenlenen operasyonda belirlenen adreslere baskın yapıldı.

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Çakmak Yapı
Çakmak Yapı
Çakmak Yapı

Yapılan operasyonda sigara sarma makinesi, 24 bin 860 içi tütün doldurulmuş makaron, bin adet boş makaron, 133,25 kilogram açık kıyılmış tütün, 26 bin sigara paketlemede kullanılan poşet ele geçirildi.

Operasyonla ilgili 4 şüpheliye adli işlem yapıldı.