Kırklareli'nde 1 haftada kuralları ihlal eden sürücülere ceza yağdı
Kırklareli'nde 1 haftada jandarma ekiplerince yapılan trafik denetimlerinde kuralları ihlal eden sürücülere ceza yağdı.
Kırklareli’nde 1 haftada jandarma ekiplerince yapılan trafik denetimlerinde kuralları ihlal eden sürücülere ceza yağdı.
Kırklareli Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması tarafından 15 - 22 Ağustos 2023 tarihleri arasında yapılan trafik denetimlerinde 7 bin 282 araç ve sürücü denetlenirken kuralları ihlal eden 103 sürücüye idari ceza uygulandı.
Denetimlerde 65 araç trafikten men edilirken alkollü araç kullandığı tespit edilen 11 sürücünün, sürücü belgesi geçici olarak geri alındı.
Öte yandan, ekipler denetim esnasında sürücü ve yolcular emniyet kemerinin önemi hakkında bilgilendirdi.