Kırklareli'nde 1 kilo 170 gram skunk ele geçirildi
Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde durdurulan araçta 1 kilo 170 gram skunk maddesi ele geçirildi.
Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince şüphe üzerine B.O.A.’nın kullandığı araç Lüleburgaz ilçesinde durduruldu. Araçta yapılan aramada 1 kilo 170 gram skunk maddesi bulundu. Gözaltına alınan şüpheli B.O.A., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.