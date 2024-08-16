Kırklareli'nde 1 milyon 250 bin kök Hint keneviri ele geçirildi

Kırklareli'nde jandarma ekiplerince 1 milyon 250 bin kök Hint keneviri ele geçirildi.

Kırklareli'nde 1 milyon 250 bin kök Hint keneviri ele geçirildi
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et
kolan
kolan
kolan
kolan

Kırklareli’nde jandarma ekiplerince 1 milyon 250 bin kök Hint keneviri ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Babaeski ve Lüleburgaz ilçelerinde Hint keneviri yetiştirildiği bilgisi üzerine jandarma ekipleri harekete geçti.

4dosgb
4dosgb
4dosgb
4dosgb

Düzenlenen operasyonda ekili halde 1 milyon 250 bin kök kenevir bitkisi ele geçirdi. Ekipler tarafından kenevirler imha edilirken tarla sahipleri hakkında işlem başlatıldı.