Kırklareli'nde 11 kaçak büyükbaş hayvan yakalandı

Kırklareli'ne kaçak yollarla getirildiği belirlenen 11 kaçak büyükbaş hayvan ele geçirildi.

Kırklareli'nde 11 kaçak büyükbaş hayvan yakalandı
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Kırklareli’ne kaçak yollarla getirildiği belirlenen 11 kaçak büyükbaş hayvan ele geçirildi.

Hastalıktan ari Kırklareli’ne kaçak yollarla hayvan getirildiği bilgisine ulaşan İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Vize ilçesinde 11 kaçak büyükbaş hayvan tespit edildi.

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Ekipler, hayvan sahibi ile kamyon şoförüne 120 bin lira cezai işlem uygulandı. Kaçak hayvanlar ise mezbahada kesilerek sahibine teslim edildi.