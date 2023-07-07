Kırklareli'nde 115 düzensiz göçmen yakalandı
Kırklareli'nde yasadışı yollardan Türkiye'ye girdiği ve yurt dışına çıkmaya çalıştıkları tespit edilen 115 düzensiz göçmen ile bunlara organizatörlük yaptığı belirlenen 3 şahıs, jandarma ekipleri tarafından yakalandı.
Kırklareli’nde yasadışı yollardan Türkiye’ye girdiği ve yurt dışına çıkmaya çalıştıkları tespit edilen 115 düzensiz göçmen ile bunlara organizatörlük yaptığı belirlenen 3 şahıs, jandarma ekipleri tarafından yakalandı.
Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin önleyici devriye faaliyetleri neticesinde, yasadışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 115 düzensiz göçmen yakalandı. Jandarma ekipleri, bu şahıslara organizatörlük yaptığı tespit edilen 3 şüpheli şahsı cumhuriyet savcısının talimatıyla gözaltına aldı. Olaylarda kullanılan 2 araca ise el konuldu.
Yasadışı yollardan Bulgaristan’a geçmeye çalışırken yakalanan 115 düzensiz göçmen, Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.