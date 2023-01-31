Kırklareli'nde 123 kaçak göçmen yakalandı

Kırklareli'nde yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 123 kaçak göçmen yakalanırken 1 şüpheli, göçmen kaçaklığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alındı.

Kırklareli'nde 123 kaçak göçmen yakalandı
Editör
EditörEditör
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Kırklareli’nde yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 123 kaçak göçmen yakalanırken 1 şüpheli, göçmen kaçaklığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Kırklareli İl Jandarma Komutanlığınca düzensiz göçün önlenmesi ve kayıt dışı göçmenlerin sınır dışı edilmesi çerçevesinde 20-26 Ocak 2023 tarihleri arasında hudut birlikleri ile 123 kaçak göçmen yakaladı.

Kaçak göçmenlere organizatörlük yaptığı iddiasıyla 1 şüpheli gözaltına alınırken 1 araca da el konuldu.