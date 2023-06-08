Kırklareli'nde 13 bin 800 kök Hint keneviri ele geçirildi

Kırklareli'nde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 13 bin 800 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Kırklareli'nde 13 bin 800 kök Hint keneviri ele geçirildi
Editör
EditörEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
Silivri Kariyer
Silivri Kariyer
Silivri Kariyer
Silivri Kariyer

Kırklareli’nde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 13 bin 800 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Hint keneviri yetiştirildiği bilgisine ulaşan jandarma ekipleri çalışma başlattı. İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 2 şüpheliye yönelik operasyon düzenledi.

Düzenlenen operasyonda bir tarlada ekili 13 bin 800 kök Hint keneviri ele geçirildi. Kenevirler imha edilirken, şüpheliler gözaltına alındı.