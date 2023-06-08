Kırklareli'nde 13 bin 800 kök Hint keneviri ele geçirildi
Kırklareli'nde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 13 bin 800 kök Hint keneviri ele geçirildi.
Kırklareli’nde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 13 bin 800 kök Hint keneviri ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, Hint keneviri yetiştirildiği bilgisine ulaşan jandarma ekipleri çalışma başlattı. İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 2 şüpheliye yönelik operasyon düzenledi.
Düzenlenen operasyonda bir tarlada ekili 13 bin 800 kök Hint keneviri ele geçirildi. Kenevirler imha edilirken, şüpheliler gözaltına alındı.