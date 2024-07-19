Kırklareli'nde 14 hükümlü yakalandı

Kırklareli'nde jandarma ekiplerince eşitli suçlardan aranan 14'ü hükümlü 33 kişi yakalandı.

Kırklareli'nde 14 hükümlü yakalandı
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Kırklareli’nde jandarma ekiplerince eşitli suçlardan aranan 14’ü hükümlü 33 kişi yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Jandarma ekipleri haklarında aranması ve kesinleşmiş hapis cezası bulunanlara yönelik çalışma yaptı. Yapılan çalışmalar neticesinde 33 kişi gözaltına alındı. Hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 14 hükümlü adliyedeki işlemleri sonrası cezaevine teslim edildi.

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Öte yandan diğer şüpheliler ise adliyedeki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.