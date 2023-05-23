Kırklareli'nde 15 yıl kesinleşmiş cezası bulunan şüpheli yakaladı

Kırklareli'nde cinsel istismar suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli polis ekiplerince yakalandı.

Kırklareli'nde 15 yıl kesinleşmiş cezası bulunan şüpheli yakaladı
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sina pırlanta
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Silivri Kariyer

Kırklareli’nde cinsel istismar suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli polis ekiplerince yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri cinsel istismar suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan G.E’ye yönelik çalışma yaptı. G.E. düzenlenen operasyonla yakalanırken işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.