Kırklareli'nde 16 kaçak göçmen yakalandı

Kırklareli’nde yurda yasadışı yollarla girdiği belirlenen 16 kaçak göçmen yakalanırken, organizatörlük yaptığı iddiasıyla 3 şüphelinden 1’i tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Karahamza ve Geçitağzı köylerinde jandarma ekipleri şok uygulama yaptı.

Geçitağzı köyünde ekipler şüphe üzerine iki aracı durdurmak istedi. ‘Dur’ ihtarına uymayan bir araç ormanlık alanda yakalandı. Ormanlık alanda yakalanan ve sürücülüğünü F.K. isimli şahısın yaptığı araçta 7 kaçak göçmen, 1 gram metamfetamin, 1 gram kubar esrar, 3 adet payp, 3 pürmüz çakmak, 1 uyuşturucu sarma kağıdı, 1 ruhsatsız av tüfeği, 8 av fişeği ve 1 telsiz ele geçirildi. Y.D.’nin aracında ise 3 kaçak göçmen yakalandı.

Karahamza köyünde ise durdurulan bir araçta 6 kaçak göçmen yakalandı. Olaylarla ilgili 3 sürücü gözaltına alındı. Gözaltına alınan 3 sürücüden 1’i çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Yakalanan 16 Suriye uyruklu kaçak göçmenler ise işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.