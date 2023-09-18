Kırklareli'nde 164 bin 232 kök kenevir ele geçirildi
Kırklareli'nde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 164 bin 232 kök kenevir ele geçirildi.
Kırklareli’nde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 164 bin 232 kök kenevir ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, Kırklareli İl Jandarma Komutanlığınca, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele kapsamında 05 - 11 Eylül 2023 tarihleri arasında uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonları düzenledi.
Lüleburgaz ve Babaeski ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda 164 bin 232 kök kenevir, 10 bin 500 adet makaron, bin 500 gram tütün ele geçirildi.