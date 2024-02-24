Kırklareli'nde 2 güme imha edildi

Kırklareli'nde kaçak avcılıkta kullanıldığı tespit edile 2 güme jandarma ekiplerince imha edildi.

Kırklareli'nde 2 güme imha edildi
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi

Kırklareli’nde kaçak avcılıkta kullanıldığı tespit edile 2 güme jandarma ekiplerince imha edildi.

Alınan bilgiye göre, Pehlivanköy ilçesine bağlı Akarca köyünde kaçak avcılıkta kullanıldığı iddia edilen 2 güme olduğu bilgisi üzerine jandarma ekipleri çalışma yaptı.

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Yapılan çalışmalar neticesinde gümenin yerini tespit etti. Jandarma ekipleri, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.

Ele geçirilen avcı kulübesi sökülerek imha edildi.