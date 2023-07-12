Kırklareli'nde 215 bin 709 kök kenevir ele geçirildi

Kırklareli'nin Pınarhisar, Vize ve Lüleburgaz ilçelerindeki 3 ayrı arazide yasa dışı ekilen 215 bin 709 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Olayla ilgili 4 şüpheli, jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Kırklareli'nde 215 bin 709 kök kenevir ele geçirildi
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Kırklareli’nin Pınarhisar, Vize ve Lüleburgaz ilçelerindeki 3 ayrı arazide yasa dışı ekilen 215 bin 709 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Olayla ilgili 4 şüpheli, jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 4-10 Temmuz 2023 tarihleri arasında, Pınarhisar, Vize ve Lüleburgaz ilçelerinde 3 ayrı arazide yasa dışı kenevir ekiminin yapıldığını tespit etti. Söz konusu arazilere operasyon düzenleyen jandarma ekipleri, yasa dışı ekilen 215 bin 709 kök kenevir bitkisi ele geçirdi.

Olayla ilgili 4 şüpheliyi gözaltına alan jandarma ekipleri, geniş çaplı inceleme başlattı.

Kırklareli'nde 215 bin 709 kök kenevir ele geçirildi
Kırklareli'nde 215 bin 709 kök kenevir ele geçirildi
Kırklareli'nde 215 bin 709 kök kenevir ele geçirildi