Kırklareli'nde 241 kaçak göçmen yakalandı

Kırklareli'nden yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 241 kaçak göçmen yakalandı, 4 organizatör gözaltına alındı.

Kırklareli'nde 241 kaçak göçmen yakalandı
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Kırklareli’nden yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 241 kaçak göçmen yakalandı, 4 organizatör gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Kırklareli İl Jandarma Komutanlığınca, düzensiz göçün önlenmesi ve kayıt dışı göçmenlerin sınır dışı edilmesi çerçevesinde 28 Temmuz-3 Ağustos 2023 tarihleri arasında il genelinde yapılan önleyici devriye faaliyetleri neticesinde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 241 kaçak göçmen yakalandı. Kaçak göçmenlere organizatörlük yaptığı iddiasıyla yakalanan 4 organizatör de gözaltına alındı.

Olaylarda kullanılan 4 araca el konuldu.