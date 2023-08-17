Kırklareli'nde 26 suç kaydı bulunan şüpheli yakalandı

Kırklareli’nde 26 adet suç kaydı bulunan ve dolandırıcılık ile karşılıksız çekle işlem yapılmasına sebebiyet verme suçlarından aranma kaydı olan şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, jandarma ekipleri Vize ilçesine bağlı Kıyıköy beldesinde yol uygulaması yaptı. Yapılan yol uygulamasında 26 adet suç kaydı bulunan ve dolandırıcılık ile karşılıksız çekle işlem yapılmasına sebebiyet verme suçlarından aranma kaydı olan şüpheli tespit edildi.

Şüpheli, ekipler tarafından gözaltına alındı.