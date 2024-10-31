Kırklareli'nde 27 kaçak göçmen yakalandı

Kırklareli'nde jandarma ekiplerince 27 kaçak göçmen yakalandı.

Kırklareli'nde 27 kaçak göçmen yakalandı
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Kırklareli’nde jandarma ekiplerince 27 kaçak göçmen yakalandı.

Alınan bilgiye göre, jandarma ekipleri kaçak göçmenlere yönelik çalışma yaptı. Yapılan çalışmalar neticesinde Lüleburgaz, Kofçaz ve Demirköy ilçelerinde 27 kaçak göçmen yakaladı.

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Kaçak göçmenlere organizatörlük yaptığı iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı.

Kaçak göçmenler ise işlemlerinin tamamlanmasının ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.