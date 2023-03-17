Kırklareli'nde 278 öğrenciye trafik eğitimi verildi

Kırklareli’nde jandarma ekiplerince 278 öğrenciye trafik eğitimi verildi.

Kırklareli İl Jandarma Komutanlığına bağlı trafik jandarması tarafından Demirköy ilçesine bağlı İğneada beldesi ilkokulu ile ortaokulu, Lüleburgaz ilçesine bağlı Eskitaşlı köyü ortaokulu ve Babaeski ilçesine bağlı Büyükmandıra ilkokulu öğrencilere trafik eğitimi verildi. Eğitimde 278 öğrenciye güvenli karşıdan karşıya geçme yöntemleri, genel trafik kuralları, trafik işaret levhalarının tanımı, trafikte görme ve görülme, yaya geçidinin kullanımı, emniyet kemeri kullanımı, araçlarda güvenli yolculuk, okul servis araçlarına inme ve binme kuralları ile bisiklet ve scooter kullanımı konuları hakkında bilgilendirme yapıldı. Öte yandan Demirköy ilçesine bağlı İğneada beldesinde öğrencilere iz takip köpeği ile bir gösteri de sunuldu.