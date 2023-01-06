Kırklareli'nde 3 bin 218 olay jandarma ekiplerince aydınlatıldı

Kırklareli’nde jandarma ekipleri 2022 yılı içerisinde sorumluluk bölgelerinde 3 bin 218 olayı aydınlatarak, yüzde 100 başarı sağladı.

Kırklareli İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, “Kişilere karşı 933, mal varlığına karşı 494, topluma karşı 269, millete ve devlete karşı 69 ve takibi gereken suçlar bin 338 ile kabahat suçları 115 olmak üzere toplam 3 bin 218 olayın tamamı aydınlatılarak suç aydınlatmada yüzde 100 başarı sağlanmıştır. 2022 yılında yapay zekâ yeteneklerinin aktif olarak kullanıldığı çalışmalar neticesinde meydana gelen toplam 232 hırsızlık olayının tamamı çözülerek yüzde 100 başarı sağlanmıştır” denildi.

Alınan tedbirler ile hırsızlık olaylarında yüzde 25 azalama sağlandığı belirtilen açıklamada, “Alınan tedbirler neticesinde kamu kurum ve kuruluşlarından, inşaat ve otodan hırsızlık ile büyükbaş ve küçükbaş hayvan hırsızlığı olaylarında yüzde 25 azalış sağlanmıştır. Suçların aydınlatılması ve suçluların yakalanması için sürdürülen çalışmalar neticesinde 2022 yılında toplam 2 bin 294 şüpheli yakalanmıştır. Ayrıca jandarma sorumluluk bölgesinde 2022 yılında icra edilen görevler ile uygulanan huzur ve güven uygulamalarında toplam bin 598 aranan şahıs yakalanmıştır. Vatandaşlarımızın huzur ve güveni için mesai mefhumu gözetmeksizin 7/24 esasına göre suç işlenmesinin önlenmesi ve suçluların yakalanması çalışmalarına devam edilmektedir” ifadelerine yer verildi.