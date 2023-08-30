Kırklareli'nde 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 101. yıl dönümü törenlerle kutlandı

Kırklareli'nde 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 101. yıl dönümü düzenlenen törenlerle kutlandı.

Kırklareli'nde 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 101. yıl dönümü törenlerle kutlandı
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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Kırklareli’nde 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 101. yıl dönümü düzenlenen törenlerle kutlandı.

30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 101. yıl dönümü Kırklareli’nde büyük bir coşkuyla kutlandı. Özgürlük ve Demokrasi Meydanı’nda düzenlenen tören, çelenk koyulmasının ardından saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Kutlamalar, Kırklareli Valiliği’nde tebriklerin kabulü ve Özgürlük ve Demokrasi Meydanında düzenlenen kutlama programı ile devam etti.

Çakmak Yapı
Çakmak Yapı
Çakmak Yapı
Çakmak Yapı

Vali Birol Ekici, 55’inci Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Mustafa Cüneyt Arıkan, Belediye Başkan Vekili Hasan Baykal’ın araç ile vatandaşları selamlayarak, bayramlarını kutladı. Selamlamanın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı okundu. Program, günün anlam ve önemini belirten konuşmanın ardından halk oyunları gösterisi ile devam etti.

Kutlama programı resmi geçit töreni ile sona erdi.