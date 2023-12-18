Kırklareli'nde 32 kaçak göçmen yakalandı
Kırklareli'nde jandarma ekiplerince 32 kaçak göçmen yakalandı.
Kırklareli’nde jandarma ekiplerince 32 kaçak göçmen yakalandı.
Kırklareli İl Jandarma Komutanlığınca, düzensiz göçün önlenmesi ve kayıt dışı göçmenlerin sınır dışı edilmesi kapsamında 08-14 Aralık 2023 tarihleri arasında yapılan önleyici devriye faaliyetleri neticesinde 32 kaçak göçmen yakalandı.
Yasadışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan organizatörlük yaptığı iddiasıyla 3 şüpheli yakalandı.
Jandarmada işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 1’i çıkarıldığı mahkemece tutuklandı
Öte yandan, olaylarda kullanılan 2 araca el konuldu.