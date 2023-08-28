Kırklareli'nde 38 kaçak göçmen ve 2 göçmen kaçakçısı yakalandı

Kırklareli'nde Emniyet Müdürlüğünce 38 kaçak göçmen ve 2 göçmen kaçakçısı yakalandı.

Kırklareli'nde 38 kaçak göçmen ve 2 göçmen kaçakçısı yakalandı
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Kırklareli’nde Emniyet Müdürlüğünce 38 kaçak göçmen ve 2 göçmen kaçakçısı yakalandı.

Kırklareli Emniyet Müdürlüğüne bağlı Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalarda, göçmen Kaçakçılığı yaptığı tespit edilen 2 şüpheli yakalandı. Fas ve Türk vatandaşı olmak üzere yakalanan 2 kişi hakkında gerekli işlemler yapılarak adli mercilere teslim edildi. Yakalanan toplamda 38 yabancı uyruklu şahıs, Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

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