Kırklareli'nde 38 kaçak göçmen ve 2 göçmen kaçakçısı yakalandı
Kırklareli'nde Emniyet Müdürlüğünce 38 kaçak göçmen ve 2 göçmen kaçakçısı yakalandı.
Kırklareli’nde Emniyet Müdürlüğünce 38 kaçak göçmen ve 2 göçmen kaçakçısı yakalandı.
Kırklareli Emniyet Müdürlüğüne bağlı Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalarda, göçmen Kaçakçılığı yaptığı tespit edilen 2 şüpheli yakalandı. Fas ve Türk vatandaşı olmak üzere yakalanan 2 kişi hakkında gerekli işlemler yapılarak adli mercilere teslim edildi. Yakalanan toplamda 38 yabancı uyruklu şahıs, Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.