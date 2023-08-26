Kırklareli'nde 38 kaçak göçmen yakalandı

Kırklareli'nde yurda yasadışı yollarla girdiği belirlenen 38 kaçak göçmen yakalandı, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Kırklareli'nde 38 kaçak göçmen yakalandı
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Kırklareli’nde yurda yasadışı yollarla girdiği belirlenen 38 kaçak göçmen yakalandı, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, kentte kaçak göçmenlerin olduğu bilgisine ulaşan Kırklareli Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri çalışma başlattı.

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Çakmak Yapı
Çakmak Yapı
Çakmak Yapı

Yapılan çalışmalar neticesinde ekipler 38 kaçak göçmen yakaladı. Emniyette işlemleri tamamlanan kaçak göçmenler Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

Kaçak göçmenlere organizatörlük yaptığı iddiasıyla 2 şüpheli de gözaltına alındı.