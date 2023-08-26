Kırklareli'nde 38 kaçak göçmen yakalandı
Kırklareli'nde yurda yasadışı yollarla girdiği belirlenen 38 kaçak göçmen yakalandı, 2 şüpheli gözaltına alındı.
Kırklareli’nde yurda yasadışı yollarla girdiği belirlenen 38 kaçak göçmen yakalandı, 2 şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, kentte kaçak göçmenlerin olduğu bilgisine ulaşan Kırklareli Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri çalışma başlattı.
Yapılan çalışmalar neticesinde ekipler 38 kaçak göçmen yakaladı. Emniyette işlemleri tamamlanan kaçak göçmenler Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.
Kaçak göçmenlere organizatörlük yaptığı iddiasıyla 2 şüpheli de gözaltına alındı.