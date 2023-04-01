Kırklareli'nde 394 kaçak göçmen yakalandı

Kırklareli'ne yasadışı yollarla geldiği belirlenen 394 kaçak göçmen yakalanırken, organizatörlük yaptığı iddiasıyla 6 şüpheli yakalandı.

Kırklareli'nde 394 kaçak göçmen yakalandı
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Kırklareli’ne yasadışı yollarla geldiği belirlenen 394 kaçak göçmen yakalanırken, organizatörlük yaptığı iddiasıyla 6 şüpheli yakalandı.

Kırklareli İl Jandarma Komutanlığınca, düzensiz göçün önlenmesi ve kayıt dışı göçmenlerin sınır dışı edilmesi çerçevesinde 24-30 Mart 2023 tarihleri arasında il genelinde yapılan önleyici devriye faaliyetleri neticesinde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 394 kaçak göçmen yakalandı.

Kaçak göçmenlere organizatörlük yaptığı iddiasıyla 6 şüpheli yakalanırken, 5 araca el konuldu.

Jandarmada işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. 6 şüpheliden 1’i çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.