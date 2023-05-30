Kırklareli'nde 4 Haziran'da Kavasoğlu ve Şamdancıbaşı İbrahim Yağlı Güreşleri yapılacak

Kırklareli'nin Babaeski ilçesine bağlı Büyükmandıra beldesinde, bu sene 98.'si düzenlenecek Kavasoğlu ve Şamdancıbaşı İbrahim Yağlı Güreşleri, at yarışları 4 Haziran'da yapılacak.

Kırklareli'nde 4 Haziran'da Kavasoğlu ve Şamdancıbaşı İbrahim Yağlı Güreşleri yapılacak
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Kırklareli’nin Babaeski ilçesine bağlı Büyükmandıra beldesinde, bu sene 98.’si düzenlenecek Kavasoğlu ve Şamdancıbaşı İbrahim Yağlı Güreşleri, at yarışları 4 Haziran’da yapılacak.

Kırklareli’nin Babaeski ilçesinin Büyükmandıra beldesinde 98. Kavasoğlu ve Şamdancıbaşı İbrahim Yağlı Güreşleri, at yarışları 4 Haziran’da gerçekleştirilecek. Büyükmandıra Belediye Başkanı Ersan Çölgeçen, organizasyona 500 güreşçinin katılacağını belirterek güreş severleri davet etti. Çölgeçen, organizasyonda at yarışlarının da olacağını söyledi.