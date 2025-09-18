Kırklareli'nde 44 yıl hapis cezası olan bir hükümlü yakalandı

Kırklareli'nde hırsızlık suçlarından 44 yıl 6 ay 13 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Yusuf Eker
Yusuf Eker
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi, aranan şahıslara yönelik çalışma yaptı. Yapılan çalışmalar neticesinde hakkında hırsızlık suçlarından toplamda 44 yıl 6 ay 13 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan C.D. isimli şahıs yakalandı.

İşlemlerinin tamamlanmasının ardından C.D. cezaevine teslim edildi.